警大80週年校慶 葉俊榮：治安滿意度達歷史新高

2016-09-01 11:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學80週年校慶，內政部長葉俊榮、鑑識專家李昌鈺等人出席同慶，警大端出8層蛋糕、彈珠汽水慶祝，台南市警局局長黃宗仁、矯正署副署長邱鴻基、海巡署海洋巡防總局副局長王茂昇、消防署主任秘書馮俊益獲頒傑出校友。

葉俊榮致詞時強調，近來國內兩大社會案件台鐵爆炸案、第一銀行ATM盜領案，警方破案破得漂亮，呈現出警察各項專業的結合，民眾對於治安的滿意度來到歷史新高，期許警察持續做好平時的耕耘、紮穩根基，關鍵時刻才能奮力一搏。

葉俊榮表示，台鐵爆炸案發生後，警察發揮團隊合作、不分中央地方及部門，結合後勤科學鑑識基礎，在短短24小時內宣布破案，免除民眾的恐慌，一銀ATM盜領案雖未能在第一時間把「不速之客」留下，警方在偵辦過程發揮最大力量，整起案件破得非常漂亮。

葉俊榮表示，根據中正大學的調查報告，民眾對治安的滿意度達到歷史新高，TVBS在8月份所做的調查，治安滿意度亦達到7成以上，代表民眾對警察的肯定，不過，警察不是靠著辦大案才能得到人民認同，真正得到認同的是，平時認真整備、看重自己的角色，把根基不斷地紮好，面臨關鍵時刻才有可能奮力一搏。

警大規劃一系列校慶活動，邀請傑出校友返校經驗分享，於世界警察博物館舉辦李昌鈺博士展區，舉辦犯罪偵查與鑑識科學國際研討會，英業達董事長葉國一捐贈800多萬元協助修繕警技館、籃排球場修繕，校慶典禮上，葉俊榮、校長刁建生頒發感謝狀予葉國一。