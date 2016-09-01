209年太平宮捐勘災車 「取自社會，用至社會」

2016-09-01 11:38

〔記者陳薏云／新北報導〕擁有209年歷史的新店太平宮，今捐贈新北市政府消防局災情勘查車1輛，這也是太平宮捐贈的第8部消防車輛，太平宮董事長游丁旺表示「取自社會，用至社會」，並呼籲有能力的單位、民眾也可以踴躍捐贈，讓救災救護環境更好。

新北市消防局第四大隊直潭分隊管轄新店半片山區，僅2條聯外道路，價值130萬元的災情勘查車專用於人力、裝備載運，對於難挺進的山區有即時補充資源的效果。新北市消防局長黃德清也提到，消防類車輛盡量6年一汰，但目前仍有許多車輛已經老舊，希望有能力的民眾能協助捐贈。

新店太平宮西元1807年建立，供奉開漳聖王為主神，每年並配合政令辦理冬令救濟，獎助學金，此次捐贈災情勘查車，也期望達到拋磚引玉的效果，讓更多善心人正視消防資源更新問題。