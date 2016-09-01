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男外勞寺廟性侵少年 下體沾口水成鐵證

2016-09-01  11:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市泰國籍外勞尼祿，今年4月間認識17歲少年阿勇攀談，之後邀請阿勇見面，還買飲料與茶葉蛋款待阿勇，卻趁機在神明的面前，播放男同性戀性交影片給阿勇觀看，並將阿勇帶到寺廟的廁所內口交得逞，事後全盤否認，不過，警方卻在阿勇的下體，採集到尼祿口水的基因，台中地檢署於今天將尼祿依據妨害性自主罪起訴。

起訴書指出，尼祿（音譯）是泰國外籍勞工，今年4月在釣魚時認識17歲阿勇（化名），雙方用英語溝通，並互留LINE聊天，今年4月26日晚間9時左右，尼祿約阿勇見面，還買茶葉蛋與飲料請阿勇吃，並於台中市大甲區一間寺廟內聊天，不料，尼祿卻在神明的面前，拿出手機播放男同性戀性交的影片，不過，阿勇拒絕觀看。

尼祿一不做二不休，把阿勇帶到寺廟內的廁所內口交得逞，阿勇逃離後，立即告訴家人報警，尼祿否認口交，他辯稱兩人輪流上廁所，沒有強制性侵害。

不過，阿勇在報案之後，由醫院依照標準作業程序採證，擦拭阿勇下體的棉花棒，採集到尼祿的唾液基因，台中地檢署據此於今天，將尼祿依對未滿18歲少年強制性交罪起訴。

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