男外勞寺廟性侵少年 下體沾口水成鐵證
2016-09-01 11:39
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市泰國籍外勞尼祿，今年4月間認識17歲少年阿勇攀談，之後邀請阿勇見面，還買飲料與茶葉蛋款待阿勇，卻趁機在神明的面前，播放男同性戀性交影片給阿勇觀看，並將阿勇帶到寺廟的廁所內口交得逞，事後全盤否認，不過，警方卻在阿勇的下體，採集到尼祿口水的基因，台中地檢署於今天將尼祿依據妨害性自主罪起訴。
起訴書指出，尼祿（音譯）是泰國外籍勞工，今年4月在釣魚時認識17歲阿勇（化名），雙方用英語溝通，並互留LINE聊天，今年4月26日晚間9時左右，尼祿約阿勇見面，還買茶葉蛋與飲料請阿勇吃，並於台中市大甲區一間寺廟內聊天，不料，尼祿卻在神明的面前，拿出手機播放男同性戀性交的影片，不過，阿勇拒絕觀看。
尼祿一不做二不休，把阿勇帶到寺廟內的廁所內口交得逞，阿勇逃離後，立即告訴家人報警，尼祿否認口交，他辯稱兩人輪流上廁所，沒有強制性侵害。
不過，阿勇在報案之後，由醫院依照標準作業程序採證，擦拭阿勇下體的棉花棒，採集到尼祿的唾液基因，台中地檢署據此於今天，將尼祿依對未滿18歲少年強制性交罪起訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 雙和醫院找出3基因 子宮內膜癌可篩檢
- 護黨產 國民黨出「連環」招提釋憲聲請
- 納豆戀愛走實際派 整套家電收買女友
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 大湖百年「淨孤筵」 爭列浪漫台三線計畫
- 台灣7安飲恨 敗給甲子園
- 藥頭拒捕欲撞警 警開10多槍逮人
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 屏東縣議員打群架 潘長成判拘役50天
- 恆春漁會攤販區大整頓 9月起停止營業
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 親人亡故 戶政所協助清查保險理賠
- 食品廣告「療效」太神 侯佩岑代言的「挺立」遭罰
- 火車站南廣場 11月將完工
- 演藝廳劇場設備月底完工 10月售票演出
- 九三遊行 時力：遺憾沒看到具體主張
- 客家園區使用戶 促比照首期工程發土改金
- 國民黨9/4全代會 中常委要歷任黨魁出席
- 自由廣場》〈北社評論〉成立母語實驗學校的必要性
- 曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
- 大家談
- 政大選研民調：民進黨支持率33.9％創歷史新高
- 義大利發文藝消費券 抗恐怖主義洗腦
- 最愛不是「萌神」！ NBA菜鳥愛KD
- 今年國慶沒煙火 旗袍金釵恐成絕響...
- 沿海白蝦暴斃 張花冠2點呼籲
- 野田妹婆婆不識兒媳 告解被反將一軍
- 揪大學生搭公車 搭20趟抽大獎
- 《機捷預計年底通車》桃捷總經理：機捷準點度已大幅提升
- 鄉民赴日考到AV男優執照 考題是這些
- 中秋連假實名制火車票 7日開賣
- 《享10公里免費》 中市108公車今起延駛草屯
- 4萬噸垃圾山 比高鐵車廂頂還高
- 狂！飛機上吵架 強國男硬開艙門欲「跳機」自殺
- 捷運環狀線道路 配合打造「微笑大道」
- YouBike史無前例大故障 恐達36小時北市府擬開罰
- 中國男弄破妓女肛門 被她男友衝出來爆打
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男外勞寺廟性侵少年 下體沾口水成鐵證
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分