| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
 首頁 > 社會

意志敵不過洒精 他開車自撞仍難逃刑責

2016-09-01  11:35

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕自撞事件又1樁！

南投縣竹山鎮聯繫國道3號南雲交流道的前山路，今日清晨5時許，發生一起自小客車翻覆事故，消防局竹山消防分隊接獲通報後，火速出動救護車、消防車前往搶救，惟抵達現場時，發現車體嚴重扭曲變形，但車內空無一人，令消防人員十分擔憂，遂於附近積極搜尋，最後在距離車禍現場約50公尺處的農田旁尋獲林姓男性駕駛，當時林男身上有多處擦傷，且有濃濃的酒氣，經簡易包紮固定後送醫治療。    

據警方調查，林男極可能為閃避酒後駕車問題，才會在自撞路旁邊坡造成車子翻覆後，打算徒步離開車禍現場，但因酒精因素也難以走遠，終究躲不過法律究責，確實的酒測值，有待醫院抽血檢驗報告出爐。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 南投縣竹山鎮發生一起自小客車自撞翻覆事故，涉案林姓男性駕駛雖離開案發現場，但滿身酒氣仍難逃法律究責。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山鎮發生一起自小客車自撞翻覆事故，涉案林姓男性駕駛雖離開案發現場，但滿身酒氣仍難逃法律究責。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投縣竹山鎮發生自小客車自撞翻覆事故。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山鎮發生自小客車自撞翻覆事故。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自撞 車禍 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：意志敵不過洒精 他開車自撞仍難逃刑責


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.