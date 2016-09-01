意志敵不過洒精 他開車自撞仍難逃刑責

2016-09-01 11:35

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕自撞事件又1樁！

南投縣竹山鎮聯繫國道3號南雲交流道的前山路，今日清晨5時許，發生一起自小客車翻覆事故，消防局竹山消防分隊接獲通報後，火速出動救護車、消防車前往搶救，惟抵達現場時，發現車體嚴重扭曲變形，但車內空無一人，令消防人員十分擔憂，遂於附近積極搜尋，最後在距離車禍現場約50公尺處的農田旁尋獲林姓男性駕駛，當時林男身上有多處擦傷，且有濃濃的酒氣，經簡易包紮固定後送醫治療。

據警方調查，林男極可能為閃避酒後駕車問題，才會在自撞路旁邊坡造成車子翻覆後，打算徒步離開車禍現場，但因酒精因素也難以走遠，終究躲不過法律究責，確實的酒測值，有待醫院抽血檢驗報告出爐。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆