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機車夜停騎樓 車頭零件竟被拆光

機車龍頭被竊賊拆得精光，車主損失慘重。（圖擷自爆料公社）

2016-09-01  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕基隆的機車車主小心！一名住基隆市中山區的網友，昨日（8月31日）發現自己的機車龍頭上覆蓋不明雨衣，掀開一看，卻驚見愛車龍頭幾乎被竊賊拆個精光。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，8月31日早上6時許準備出門上班，卻發現他停在中山區中華路的機車龍頭上有陌生雨衣，一翻開看不得了，機車車頭上除了線路，其他部件都被拔光，包括儀表板、後照鏡。他立刻打電話報警，警察已受理調查中。

該名網友說，自己住在此地已20多年，第一次見到這麼誇張的事情，推測竊賊在半夜犯案，且是專業人士或集團所為。他提醒住在附近的民眾多留意自己的機車。

網友們看了大呼誇張：「是有多缺錢買零件啊」、「時機真的很不好，連這個錢也要省這樣⋯⋯」。也有不少基隆的網友留言說：「我朋友那天也被拆油箱蓋」、「基隆所以不意外。因為我家附近常有失竊的機車放在我家附近」、「我住基隆也曾經被拔過後煞車燈連殼拔走」。

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  • 基隆一位車主8月31日早上要上班時，發現自己的機車龍頭幾乎被拆光光。（圖擷自爆料公社）

    基隆一位車主8月31日早上要上班時，發現自己的機車龍頭幾乎被拆光光。（圖擷自爆料公社）

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