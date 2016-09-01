不換冰箱就送一支番仔火 男縱火判5年半

2016-09-01 11:16

〔記者項程鎮／台北報導〕宜蘭男子林俊廷不滿電器行不讓他換冰箱，竟提汽油桶到店家縱火，火勢迅速蔓延，鄰近的復興國中還緊急疏散2000名師生，所幸老闆娘及時報警，無人傷亡，最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪重判林男5年6月確定。

判決指出，53歲林男去年4月18日到宜蘭市「上揚電器行」買電冰箱，回家後認為冰箱故障，多次要求店家更換遭拒，老闆堅持換冰箱要根據公司規定，林男氣得恐嚇「3天內不換冰箱，會在10天內讓店開不下去」、「再不換電冰箱，超過12天就大小死亡」。

隔月6日下午1點半，林男到加油站買25公升汽油，再走進店家，把汽油灑在店內電器上，點燃打火機縱火，老闆娘搶救不及，連忙報警逮人；林男承認縱火，但反批店家有錯在先，賣的冰箱有瑕疵，又不讓他換，他確認店內沒人才放火。

一審依放火燒燬住宅未遂罪判刑3年6月，二審認為電器行內電器產品多為塑膠包裝易燃品，一旦縱火，火勢將一發不可收拾，改依殺人未遂論罪，重判5年6月，上訴後被最高法院駁回。