恐嚇大板根副總600萬 判刑4月
2016-09-01 11:06
〔記者張文川／台北報導〕43歲女子謝冠園，3年前藉口遭「大板根」森林溫泉渡假村姜姓副總非禮，找來曾在警專教日文的友人許光輝，到渡假村找姜男理論，許男拍打姜男胸口恫嚇，要求「匯款600萬元到謝女的帳戶，當作贖罪」，還連續傳簡訊恐嚇要讓姜男身敗名裂；姜男自認未對謝女逾矩，拒絕付款並赴刑事局報案，台北地院依恐嚇取財未遂罪，判謝女、許男各4個月有期徒刑。可上訴。
判決書指出，2013年8月謝女偕同許男到大板根渡假村找姜男理論，許男拍打姜男胸口作勢毆打，並拿出謝女的存摺，要求存入600萬元贖罪，還語出譏諷稱：「你家富可敵國，幾個億沒問題啦！」姜男自認沒做錯事，當場拒絕。
2天後許男陸續傳多通簡訊給姜男：「你老婆胸部要不要也給我摸兩把」、「玩人妻女者，妻女被人玩，這是不變的道理，想玩飛蛾撲火的遊戲？讓你身敗名裂」、「改天跟你這隻老猴討教怎麼玩！也讓你兒子知道父親有多無恥下流」，姜男蒐證後報警。
謝女不承認恐嚇取財，供稱與姜男獨處時遭摸胸猥褻，身心受創，才會要求姜男贊助印刷法輪功善書來贖罪，經費大約要600萬元；許男否認拍打、毆打、恐嚇姜男，也否認傳簡訊威脅。
法院調閱渡假村監視器畫面，認定許男確有進入渡假村，也有拍打姜男，加上姜男提出恐嚇錄音及簡訊通聯為證，且謝女僅單方面指控性騷擾，難以證明為事實，合議庭認定謝女、許男2人行為構成恐嚇取財罪，考量未遂，輕判4月。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 雙和醫院找出3基因 子宮內膜癌可篩檢
- 護黨產 國民黨出「連環」招提釋憲聲請
- 納豆戀愛走實際派 整套家電收買女友
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 大湖百年「淨孤筵」 爭列浪漫台三線計畫
- 台灣7安飲恨 敗給甲子園
- 藥頭拒捕欲撞警 警開10多槍逮人
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 屏東縣議員打群架 潘長成判拘役50天
- 恆春漁會攤販區大整頓 9月起停止營業
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 親人亡故 戶政所協助清查保險理賠
- 食品廣告「療效」太神 侯佩岑代言的「挺立」遭罰
- 火車站南廣場 11月將完工
- 演藝廳劇場設備月底完工 10月售票演出
- 九三遊行 時力：遺憾沒看到具體主張
- 客家園區使用戶 促比照首期工程發土改金
- 國民黨9/4全代會 中常委要歷任黨魁出席
- 自由廣場》〈北社評論〉成立母語實驗學校的必要性
- 曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
- 大家談
- 政大選研民調：民進黨支持率33.9％創歷史新高
- 義大利發文藝消費券 抗恐怖主義洗腦
- 最愛不是「萌神」！ NBA菜鳥愛KD
- 今年國慶沒煙火 旗袍金釵恐成絕響...
- 沿海白蝦暴斃 張花冠2點呼籲
- 野田妹婆婆不識兒媳 告解被反將一軍
- 揪大學生搭公車 搭20趟抽大獎
- 《機捷預計年底通車》桃捷總經理：機捷準點度已大幅提升
- 鄉民赴日考到AV男優執照 考題是這些
- 中秋連假實名制火車票 7日開賣
- 《享10公里免費》 中市108公車今起延駛草屯
- 4萬噸垃圾山 比高鐵車廂頂還高
- 狂！飛機上吵架 強國男硬開艙門欲「跳機」自殺
- 捷運環狀線道路 配合打造「微笑大道」
- YouBike史無前例大故障 恐達36小時北市府擬開罰
- 中國男弄破妓女肛門 被她男友衝出來爆打
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：恐嚇大板根副總600萬 判刑4月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分