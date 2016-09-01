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恐嚇大板根副總600萬 判刑4月

2016-09-01  11:06

〔記者張文川／台北報導〕43歲女子謝冠園，3年前藉口遭「大板根」森林溫泉渡假村姜姓副總非禮，找來曾在警專教日文的友人許光輝，到渡假村找姜男理論，許男拍打姜男胸口恫嚇，要求「匯款600萬元到謝女的帳戶，當作贖罪」，還連續傳簡訊恐嚇要讓姜男身敗名裂；姜男自認未對謝女逾矩，拒絕付款並赴刑事局報案，台北地院依恐嚇取財未遂罪，判謝女、許男各4個月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，2013年8月謝女偕同許男到大板根渡假村找姜男理論，許男拍打姜男胸口作勢毆打，並拿出謝女的存摺，要求存入600萬元贖罪，還語出譏諷稱：「你家富可敵國，幾個億沒問題啦！」姜男自認沒做錯事，當場拒絕。

2天後許男陸續傳多通簡訊給姜男：「你老婆胸部要不要也給我摸兩把」、「玩人妻女者，妻女被人玩，這是不變的道理，想玩飛蛾撲火的遊戲？讓你身敗名裂」、「改天跟你這隻老猴討教怎麼玩！也讓你兒子知道父親有多無恥下流」，姜男蒐證後報警。

謝女不承認恐嚇取財，供稱與姜男獨處時遭摸胸猥褻，身心受創，才會要求姜男贊助印刷法輪功善書來贖罪，經費大約要600萬元；許男否認拍打、毆打、恐嚇姜男，也否認傳簡訊威脅。

法院調閱渡假村監視器畫面，認定許男確有進入渡假村，也有拍打姜男，加上姜男提出恐嚇錄音及簡訊通聯為證，且謝女僅單方面指控性騷擾，難以證明為事實，合議庭認定謝女、許男2人行為構成恐嚇取財罪，考量未遂，輕判4月。

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  • 控訴大板根森林溫泉渡假村姜姓副理性騷擾的謝姓女子及友人依恐嚇取財罪遭判刑。（資料照，記者謝佳君攝）

    控訴大板根森林溫泉渡假村姜姓副理性騷擾的謝姓女子及友人依恐嚇取財罪遭判刑。（資料照，記者謝佳君攝）

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