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墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
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老婦久病厭世跳河 家屬到場痛哭

2016-09-01  10:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名俞姓婦人疑似因為不堪久病，清晨跑到住處附近的暖暖區八德橋上，跳橋自盡。運動的民眾發現，有人浮在水面上，立刻通報119處理。消防人員到場救援時，俞婦已無生命跡象，家屬趕抵現場，痛哭不已。

警方初步調查，76歲俞姓老婦住在附近，因為罹患慢性疾病，長期受到病痛折磨，今日清晨外出後，一時想不開，才會跳河；遺體浮在基隆河面上，上午8時許，才被路過的民眾發現。

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  • 俞姓老婦的家屬趕往現場，撫屍痛哭。（記者吳昇儒攝）

    俞姓老婦的家屬趕往現場，撫屍痛哭。（記者吳昇儒攝）

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