老婦久病厭世跳河 家屬到場痛哭
2016-09-01 10:49
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名俞姓婦人疑似因為不堪久病，清晨跑到住處附近的暖暖區八德橋上，跳橋自盡。運動的民眾發現，有人浮在水面上，立刻通報119處理。消防人員到場救援時，俞婦已無生命跡象，家屬趕抵現場，痛哭不已。
警方初步調查，76歲俞姓老婦住在附近，因為罹患慢性疾病，長期受到病痛折磨，今日清晨外出後，一時想不開，才會跳河；遺體浮在基隆河面上，上午8時許，才被路過的民眾發現。
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