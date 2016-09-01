身障女疑餓死多日 生父母依遺棄致死罪送辦

2016-09-01 10:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市高姓婦人的女兒小華（化名）患有重度身心障礙，生活無法自理，租屋處日前傳出惡臭，房東破門後驚見小華陳屍在屋內，高婦則去向不明；檢警調查發現，小華胃部幾乎空無一物，研判恐遭遺棄餓死，經警方追查，31日在台中市找到高婦與前同居人劉男，但兩人對案情相互推諉，全案依遺棄致死罪嫌移送偵辦。

檢警調查，46歲高婦與50歲劉男，26年前同居時生下女兒小華，但小華患有先天癲癇及多重肢體與智能障礙，生活無法自理，領有重度身障手冊，日常生活全由高婦負責；劉男與高婦分居後則鮮少回家，每月給母女倆2至3萬元不等生活費，高婦則在外租屋與女兒同住。

據了解，7月29日高婦曾傳訊給劉男，指「要離開了」，要求對方照顧女兒；高婦的房東依慣例每月5日固定向高婦收租，8月5日前往收租卻發現無人應門，撥打電話給高婦則是空號。

房東一直等到23日，高婦仍無音訊，因其他房客反映高婦房間傳出惡臭，破門查看，才發現小華已陳屍在床，屍體腫脹變形，屋內陳設都已搬空，嚇得連忙報警。檢警相驗，初步研判小華死亡時間至少一週，法醫解剖時則發現小華胃部幾乎是空的，不排除遭活活餓死。

警方昨晚陸續在台中市將小華的生父母傳喚到案，但兩人對警方提問皆避重就輕，也否認惡意遺棄女兒，警方除將兩人依法移送，也將調閱高、劉兩人的電話通聯，釐清案情。