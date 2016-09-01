曾獲臉書獎金3萬 他抓漏統聯卻挨罰6萬

2016-09-01 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕年輕駭客張啟元3年前抓出臉書漏洞，因此臉書贈予他獎金1000元美金（約新台幣3萬元）。但去年他找出統聯客運售票系統漏洞，三度用1元刷卡訂票成功，一次實際搭車北上，遭統聯向警方備案。台中地院今年5月以詐欺等罪，判張拘役60天，易科罰金6萬元。

張啟元昨（8月31日）在臉書上對此事表示：「還好剛好國外有發獎金，不然我這6萬生不出來就要去關2個月了。」他也透露，自己抓漏獲得的獎金不只臉書一起，也有上其他網站感謝頁面，購票事件後自己也有反省。

本月將滿23歲的張啟元，2013年因向臉書反映安全漏洞不被重視，刪除創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）貼文警告臉書而聲名大噪，被媒體譽為天才駭客。去年4月藝人楊又穎自殺，其家屬也在張啟元幫助下成功解開楊手機。

不過去年10月底，他發現統聯客運的金流系統漏洞，用1元刷卡購買車票，並實際取票搭車成功。張啟元說，自己搭車前試圖寫信告知統聯此事，並提到會去窗口取票，測試服務系統是否會出現異常。不過最後是完全沒有任何異狀，讓他搭車北上成功。統聯當時回應，售票系統沒有漏洞，是信用卡方面出問題，認為張對統聯造成財損和名譽傷害，已報警處理。

台中地檢署以詐欺得利、詐欺得利未遂等3罪起訴張啟元，台中地院認為，張啟元以自身專業知識，3次利用統聯公司售票系統漏洞，將票面金額改為1元，導致統聯財損，實非可取。判張拘役60天，得易科罰金，1天1000元，全抵共6萬元。