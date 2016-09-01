兇前刺青「寧死不屈」 硬漢持毒被逮軟掉！
2016-09-01 09:28
〔記者黃建華／高雄報導〕胸前刺有「寧死不屈」的陳姓板模工外號「硬漢」，卻涉嫌持有安毒遭警方逮捕，當場嚇得軟掉。
新興分局前金分駐所員警日前晚上約8時40分許，在三民區某超商前，見一男子在飯店前，形跡鬼祟四處觀望，員警盤查發現對方是毒品前科人口，當場查獲該男子持有安非他命毒茶包3包（毛重6公克），全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
據警方調查，陳姓男子（27歲、有詐欺及毒品前科）當日在超商前等朋友，見到員警上前盤查，卻手摸佛珠支支吾吾，果然在其腰間查獲安非他命毒品，表示持有安毒是為了要自行吸食使用。
警方意外的是，洪嫌身上刺青有「寧死不屈」字樣！警方好奇詢問，英文名字kinson哥的洪嫌稱，從小父母離異由爺爺奶奶帶大，所以看起來比較老成事故，高中肄業就出社會獨立賺錢，目前從事板模工，同事見他刺青字樣，都叫他硬漢。
洪嫌稱，刺有「寧死不屈」字樣表示要克服生活逆境，前胸字樣旁數字為爺奶及父母的生日，另後背英文kinson旁「51」數字為前妻及、小孩及他的生日數字總和，表示對家人的思念，有如刺青藏密碼！警方聽了勸他讓他徹底遠離毒品，才不會讓他家人傷心啊！
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