昨晚辦完搶孤 今早頭城孤棚柱火警

頭城搶孤會場的孤棚柱今早傳出火警。（讀者提供）

2016-09-01 09:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭頭城搶孤昨晚順利落幕，但今天早上8點會場竟傳出火警，消防隊獲報後，出動頭城、礁溪分隊前往搶救，據了解疑似是工人在卸孤棚柱時丟了煙蒂，加上高溫，造成約有三根孤棚柱起火，火勢一度相當兇猛，且逐漸波及其他三根孤棚柱，所幸消防人員即時趕到，火勢約9點半被撲滅。

昨晚搶孤吸引將近兩萬人共襄盛舉，由羅東鎮公所隊蟬聯冠軍，今早相關工作人員準備復原場地，卸下孤棧、孤棚柱，卻不慎發生火警，詳細起火原因待消防局調查。（10：00更新）

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