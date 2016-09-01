傳陳明澤被逮向警求情 檢察官斥：推到媽媽身上？

2016-09-01 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄檢警昨天前往湖內區查賭，於高雄市議員陳明澤服務處後方的鐵皮屋查獲大型天九牌賭場，驚見陳明澤也在場，檢方初步認定他有提供場所之嫌，諭令陳明澤以10萬元交保候傳。有媒體報導，陳明澤供稱房子是母親租給別人，強調自己不知情，檢察官因此怒斥他「怎可推到媽媽身上？」

本報報導，陳明澤昨天辦理交保時澄清，他的服務處已經搬到路竹，也沒住在湖內區，當晚純粹是去「探望父母」，與賭場無關。但陳的父母昨早受訪時則說，他們將鐵皮屋租給一男子當倉庫，「兩人未住該處」，不知被做為賭場。雙方說法似乎有所出入。

《蘋果日報》報導，高雄檢警前晚衝入鐵皮屋，陳明澤躲進廁所，被請出後默默躲在賭客群中，直到被認出，他低調求情，拜託勿將他移送，但檢警仍將他依賭博罪嫌送辦。

報導提到，警方透露，檢舉函直指陳明澤，搜索票上的名字也是陳明澤。陳則供稱，房屋雖登記他名下，後方鐵皮屋則是母親租給蔡姓男子，他並不清楚用途，他當天回服務處上廁所巧遇臨檢。

檢方認為陳明澤說詞不合理，因當晚他在賭場內，屋主又是他和母親，每天80多人進出賭博，怎可能不知是賭場？檢察官還怒斥他「怎可推到媽媽身上？」