加州名校性侵犯恐龍法官輕判 即將獲釋
2016-09-01 04:36
〔中央社〕曾就讀史丹佛大學的特納，因性侵酒醉無意識女子只被法官輕判有期徒刑6個月，引起輿論譁然，如今特納僅服刑3個月即將出獄，重獲自由。
獲釋提前出獄不外乎是表現良好，不過「洛杉磯時報」（LA Times）報導，由於當地的監獄人滿為患，基於調整收容空間考量，提前釋放受刑人也是選項之一。
如無意外，9月2日也就是美國勞工節假期時，特納（Brock Allen Turner）就可以離開他僅待了3個月的北加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）監獄，重獲自由。
特納曾是加州史丹佛大學（Stanford University）游泳校隊的健將，2015年1月他躲在巴羅艾托大學（Palo Alto University）校園的某個垃圾桶後邊，性侵無意識女子，事後被控性侵等3項重罪。
估計特納最高可求處有期徒刑14年，不過承辦檢察官僅求處有期徒刑6年，聖克拉拉郡高等法院法官柏斯基（Aaron Persky）最後判決，以刑期太長可能對特納造成嚴重影響為由，處以有期徒刑6個月，緩刑3年。
柏斯基的判決導致輿論譁然，他的父親事後替兒子辯解說，這不過就是20分鐘的行為而已，更是群情激憤，柏斯基雖改調民事庭仍難息眾怒，網路串連要罷免他的連署超過百萬人。
而被害人撰寫的12頁聲明字字血淚，CNN主播曾花了半小時逐字唸完，在美國社會掀起廣大的迴響。她說，「一夜飲酒毀掉兩個生命.....，你的傷害是實際的，你被剝奪了頭銜、學位、學生在籍身分，我的傷害卻是內在看不到的」。
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