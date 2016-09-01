淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人

左方黑帽者為蕭父，他在現場呆滯不知所措。（記者徐聖倫攝）

2016-09-01 04:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕完全淚崩！新北市中和區烘爐地發生母子3人車內燒炭共赴黃泉慘劇，親友一接獲噩耗立刻趕往現場，只見45歲死者蕭姓女子的父親，開著計程車到場，呆立車旁不知所措，而蕭女乾哥哥，更是現場淚崩，大喊「我怎麼受得了！」

警方表示，昨晚11時許接獲民眾報案，指烘爐地停車場停放1輛賓士180轎車，車內倒臥1名女性及2名孩童，巡邏警員第一時間獲報趕赴現場，發現汽車門窗反鎖，無論如何敲打車窗3人皆無反應，消防員後來到場破窗救出，但母子3人都已肢體僵硬，死亡多時，前座的腳踏墊還放著燃燒殆盡的炭盆。

目擊民眾向警方表示，當時正在烘爐地看夜景，恰巧經過該輛小轎車，匆匆往車內一瞥，赫見有人倒臥在車內，因而報警。在此之前，家屬昨晚10時許發現遺書後，即前往新店碧潭派出所報案，但仍未能挽回憾事。

蕭女遺書中，內容透露對人生感到絕望，還囑咐要父親少喝點酒注意身體，也提及希望胞兄與女友要好好過下去，一顆心仍懸繫在家人身上。

據了解，蕭女與男友交往許久未登記結婚，是否為了感情因素尋短？警方表示，目前初步排除他殺可能，詳細輕生原因，仍待家屬筆錄製作完畢再行釐清。

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