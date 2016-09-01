母緊摟一雙兒女赴黃泉 警：令人鼻酸！

鑑識人員於燒炭現場進行採證。（記者徐聖倫攝）

2016-09-01 03:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨晚間11時許，新北市中和區烘爐地停車場發生一名母親帶著一雙兒女燒炭3亡悲劇，最令人哀傷的是，當警方現場看到45歲蕭姓女子在汽車後座，左手抱著5歲女兒，右手抱著2歲兒子，副駕駛座放著燒完的炭盆，母子3人無一倖存，讓警員不禁一陣鼻酸。

輕生前曾電告男友死意堅

警方調查，蕭女昨在新店區寶橋路住處留下遺書，便帶著兒女來到烘爐地，期間還有去電男友，表示自己死意甚堅，男友報案後沒多久，警方便透過定位找到已僵硬的遺體。

據悉，蕭女與男友交往許久未登記結婚，是否為了感情因素尋短，警方將待詳細查閱遺書內容、家屬口供後再行釐清。

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