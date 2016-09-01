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搶救成功！ 一個廚房差點燒掉台南古蹟

一場大火差點蔓延到中西區的古蹟，所幸消防局搶救成功。（記者王捷攝）

2016-09-01  02:21

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區和平街民宅昨夜傳出火警，火勢一直延燒到今日凌晨，險些波及附近的市定古蹟風神廟，幸經警消馳援，及時順利控制，才令風神廟逃過一劫。

中西區的風神廟今年不太寧靜，年初時因為0206大地震，廟前方的石造鼓樓4支柱子出現裂痕，加上設計為頭重腳輕，因此決定將重的部分先吊下來放置他處，石柱部分加以固化。

好不容易附近居民走出地震陰霾，8月31日深夜11時許又發生火災，消防局獲報住宅火警，到場後發現住宅2樓起火，火舌明顯竄出，且有延燒危險，永華、和緯、中正、公園4個分隊，出動11車28位警消前往搶救。

屋主納悶︰廚房內沒煮東西卻自燃

直到今日凌晨火勢才受到控制，消防分隊依現場燃燒跡象判斷，起火點疑似就是住宅廚房的瓦斯爐，但是屋主也很納悶，明明廚房內沒有煮東西卻自燃。

消防局第六大隊副大隊長邱淵明說，警消接獲報案後，得知起火地點就在市定古蹟附近，因此不敢輕忽，立即派遣4個分隊前往，並出動一七泡沫系統水車，以免火勢蔓延波及到古蹟，所幸10分鐘以內就將火勢控制住，沒有人傷亡。

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