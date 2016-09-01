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毒販「鐵支牌」太醒目 換車還被抓

2016-09-01  00:34

〔記者王捷／台南報導〕綽號「阿元」的林姓毒販疑似受到已故藝人卓勝利1部電影《0099大發財》影響，到監理站標下1面9999號的車牌，希望討個吉利。沒想因為這張「鐵支車牌」被警方盯上，換了車依然被逮。

41歲的林男2年前出獄後，身上還揹著5起槍、毒案，其中1件要執行9年多，他四處躲藏遭到通緝，靠販毒維生。在逃亡期間林男靠販毒利潤過得還不錯，出入中西區的高檔公寓還有BMW名車代步，為了討個吉利，他想到以前看過的電影，請友人幫他標了1面連號9999車牌，但是這個車牌實在太顯眼，讓警方很快就盯上。

今年2月，台南市警第五分局透過線報得知，林男不但販毒，還擔心黑吃黑擁槍自重，開始展開追查，由於林男的鐵支車牌太醒目，警方私下將替林男另取了「鐵支」這個綽號。

警方幾次跟監中讓林男發現異狀，林懷疑自己因為車牌露餡，因此趕緊把懸掛幸運車牌的轎車換掉，跟朋友借車，以免被警方查到窩藏處。

不過在警方不眠不休埋伏8個多月後，終於掌握林男老巢，在30日攻堅逮人，當時林男已經換了車牌，在大樓地下室停車場，正準備要出門，警方林男家中搜出1把改造手槍與部分海洛因、安非他命毒品。

林男向警方供稱，這面鐵支車牌是去年標到的，標價早已忘記，大概是3、5千元得標，目前懸掛該車牌的轎車已經給家人使用。不過監理站指出，林男不可能以幾千元價格標到這面至尊車牌，可能是記憶錯誤。

監理站指出，雖然連號車牌底價是6千元，但9999至尊車牌屬於一級車牌，除非有流標，不然通常會飆到幾十萬起跳，一般來說成交都落在20多萬元，吉利的8888甚至標到100萬元。

另外警方在搜索時發現，林男將1隻怪筆視如性命般重要，交代搜索的警員千萬別弄壞，並拿出發明專利書，證明這是他發明的「粉刺唧拔器」將要量產，是自己下半生賴以維生的發明，但可惜林男享受不到專利利潤，訊後警方將林男依槍砲彈藥管制條例、管制藥品管理條例移送地檢。

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  • 林男因為看了電影想討吉利，標了9999鐵支車牌，沒想到因此被警方盯上。（記者王捷翻攝）

    林男因為看了電影想討吉利，標了9999鐵支車牌，沒想到因此被警方盯上。（記者王捷翻攝）

  • 警方到林男家搜索時，起出一把改造手槍與部分海洛因、安非他命毒品。（記者王捷翻攝）

    警方到林男家搜索時，起出一把改造手槍與部分海洛因、安非他命毒品。（記者王捷翻攝）

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相關關鍵字： 槍砲彈藥管制條例 管制藥品管理條例 車牌 鐵支
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