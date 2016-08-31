要去台北追求民主 中客躲「錨鍊艙」偷渡金門

1般貨船的「錨鍊艙」示意圖，此圖並非新聞事件的貨船。（圖由金門岸巡總隊提供）

2016-08-31 23:53

〔記者吳正庭／金門報導〕電影殺手亞瑟在「極速秒殺2」中利用「錨鍊艙」成功脫逃，1名自稱在中國當老師的李姓偷渡犯「只成功了一半」，在登上料羅港區，仍因全身溼答答露餡，遭眼尖金門岸巡隊員逮獲，他聲稱要追求民主，今天被依違反入出國及移民法移送地檢署，聲押獲准。

金門岸巡總隊料羅安檢所執勤人員，8月30日晚間約8時25分發現1名形跡可疑的人士在港區徘徊，經上前盤查，發現其全身溼答答，更覺可疑，進一步會同港警所員警詢問，發現該員是非法入境的李姓中國人士。

李嫌供稱，30日從泉州石井港偷潛入小三通中國籍的小三通貨輪躲藏，在貨輪抵達料羅港距岸約100公尺處，跳船游泳上岸。

47歲的李嫌表示，家住四川省綿陽市，原是1所中學教師，為「追求民主」準備偷渡到台北；李嫌在泉州石井港問了當地工人，問清楚哪艘船會開到金門，利用半夜摸黑躲在貨輪的錨鍊倉內。李嫌過去也曾2次游泳偷渡失敗，此次雖到達金門仍「功虧一簣」。

上映中的電影「極速秒殺2」中飾殺手亞瑟的傑森史塔森，於最後一刻就是躲在也稱船艏艙的「錨鍊艙」，神不知鬼不覺的逃脫；未料中國李嫌也藉此管道偷渡金門。

岸巡副總隊長吳建冠指出，這是第1次查獲躲在錨鍊艙偷渡的案例，研判李嫌很可能要利用金門中轉往台灣的小三通貨輪，進行「2次偷渡」，未來也會針對此管道及錨鍊艙等處所，補強安檢勤務。