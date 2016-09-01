神號誌！「匝道外側…有牛！」
2016-09-01 00:29
〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止區大同路上一處電子告示牌，31日晚間7時許出現「大華出口匝道外側 有牛」的字眼，網友看了笑翻，直呼簡單明瞭，根本神號誌！但確實有民眾向汐止勤指中心報案，說有牛隻出現在國道。
據悉，確實有牛隻在31日晚間6點半走上國道一號北上6公里處，牠似乎知道高速公路車流快速，還乖乖地走在路肩。用路人看到趕緊通報119，119則轉報國道警察勤指中心處理。
警車開到該路段察看，發現「牛不見了」，趕緊沿路尋找，往前直行接上台62快速道路，終於看到牛兒的身影，便趕緊施以「包夾」，並通知拖吊車來，將牠困住，再綁於路邊護欄上，等待牛隻主人認領，後方車流則因牛隻阻礙交通，導致回堵。
龔姓飼主獲報後，已趕緊到現場認領，他說牛兒原本放養在五堵河堤邊，不知為何會迷途上了國道與快速道路，頻頻道歉。
汐止勤指中心則指出，接獲報案後，擔心用路人經過該處會誤撞牛隻，趕緊在電子告示牌上打上「有牛」的字眼，網友則笑稱言簡意賅。
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