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房市不景氣 房仲業績慘淡上吊輕生

2016-08-31  23:25

［記者黃捷／新北報導］新北市八里驚傳上吊輕生！新北市消防局今晚8時58分獲報，八里渡船頭附近某社區大樓地下1、2樓逃生梯間有男子上吊，立刻派員趕往救援，但抵達時男子已氣絕，肢體僵硬，只能交由警方處理。

警方調查，死者是54歲李姓房仲，與妻小住在該社區大樓2樓，並有在家中留下遺書，表示因經濟壓力太大，才會輕生。

李妻向警方表示，近期房仲業不景氣，丈夫幾乎沒有業績，近月鬱鬱寡歡，夫妻倆4個月來顯少有交談，疑似有憂鬱症但未就醫，未料今早突然失蹤聯繫不上，直到晚上社區保全發現遺體，才知道丈夫輕生。

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