宜蘭冬山倉庫火警 火勢一度猛烈幸無傷亡

冬山鄉倉庫火勢猛烈，經灌救後已控制。（記者江志雄翻攝）

2016-08-31 22:45

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚10點5分接獲民眾119報案，指冬山鄉寶和路一間倉庫起火燃燒，派冬山、廣興分隊救災人車搶救。

現場火勢一度猛烈，經灌救後，現場帶隊官回報說，火勢控制，無人員傷亡，燃燒面積約25平方公尺。