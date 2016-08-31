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又是它！回收場囤廢樹脂跟油料 2年內4度火警

廠內堆放大量廢樹脂規模驚人。（記者游承霖攝）

2016-08-31  21:51

〔記者游承霖／新北報導〕新北市八里一處回收場晚間發生火警，所幸在消防人員灌救下，順利將火勢撲滅，但現場民眾抱怨，這棟回收廠2年內已傳出4次火警，居住安全問題實在堪慮。

附近民眾透露，該回收場為張姓前鄉長所有，回收廠囤放大量廢樹脂及廢油墨及電子廢棄素材，臭味撲鼻，包含今晚，兩年內已發生4次火警，讓他們更是憂心。

消防人員表示，廢樹脂跟油料是可回收的，但處理過程較為麻煩，不僅不能隨意囤放，更易揮發撲鼻的臭味。

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  • 廠內堆放大量廢樹脂規模驚人。（記者游承霖攝）

    廠內堆放大量廢樹脂規模驚人。（記者游承霖攝）

  • 廠內堆放大量廢樹脂規模驚人。（記者游承霖攝）

    廠內堆放大量廢樹脂規模驚人。（記者游承霖攝）

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