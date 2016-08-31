快手5分鐘偷光 蠢賊躲太近遭逮

2016-08-31 21:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕5分鐘偷光光！新北市中和彭姓男子，日前至中和區民享街購買手搖飲料，將機車停在路邊，未料付完錢要再度發車時，發現隨手放在腳踏墊的安全帽、藍芽耳機全都不見，警方獲報細查，發現22歲嫌犯曹姓男子走路經過將東西摸走，就往一旁網咖藏身，立刻被警方找了出來。

曹嫌也是神經大條，他偷完沒有走遠，竟異想天開就躲在飲料店隔壁的網咖，偷來的藍芽耳機藏也不藏一下就放在他的機台桌上，大喇喇行徑讓前來查看的警方與彭某傻眼，當下將他逮回警所。

警方調查，曹嫌沉迷網咖，為了線上遊戲花了很多錢，沒升學也沒有固定工作的他，因為缺錢所以臨時起意行竊，偵訊時，曹嫌也承認犯案。訊後，警方依竊盜罪嫌將曹嫌移送法辦。