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八里資源回收場火警 幸無人員傷亡

2016-08-31  20:47

〔記者游承霖／新北報導〕今晚間8時許，新北市八里忠五街與觀海大道一處獨棟資源回收場傳出火警，大量的資源回收物起火在廠內悶燒，所幸當時廠內並無人員在內，新北消防局獲報立即派出28輛次各式消防車輛及警義消80餘人赴員灌救。

火勢在消防人員奮勇灌救下，在晚上8時38分受到控制，並在9時撲滅，燃燒面積約30平方公尺，詳細起火原因待火調人員調查。

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  • 消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

    消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

  • 消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

    消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

  • 消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

    消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

  • 消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

    消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖攝）

  • 消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖翻攝）

    消防人員到場架設水線灌救中。（記者游承霖翻攝）

  • 廠內大量回收物起火燃燒。（記者游承霖翻攝）

    廠內大量回收物起火燃燒。（記者游承霖翻攝）

  • 廠內大量回收物起火燃燒。（記者游承霖翻攝）

    廠內大量回收物起火燃燒。（記者游承霖翻攝）

  • 消防人員破壞鐵皮進行排煙。（記者游承霖攝）

    消防人員破壞鐵皮進行排煙。（記者游承霖攝）

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