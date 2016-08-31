他擁有發明專利 卻因涉槍毒案被通緝逮捕
2016-08-31 22:52
林嫌供稱從小喜歡研發物品，去年取得「粉刺唧拔器」專利，已洽談量產販售。（記者王捷翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台南市警方昨（30）日逮捕一名涉及多起槍、毒案件的林姓通緝犯，搜索過程中發現他擁有發明專利，且已在洽談量產。
台南市警方專案小組追查一名擁槍毒販，於30日下午在一處大樓地下室逮捕林姓嫌犯，並持搜索票進入其住處，當場查獲1包海洛因、3包安非他命及1把改造手槍。
搜查過程中林嫌對一隻筆狀器具特別重視，他向警方供稱這是他發明的「粉刺唧拔器」，擁有專利證明，且已有廠商洽談將量產於國外販售。
警方調查後證實林嫌去年11月申請發明專利，取得專利證書；見林嫌談及發明神色得意，警方告誡他有心從事發明就別為非作歹，仍依違反槍砲管制條例及毒品等罪嫌將他移送法辦。
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