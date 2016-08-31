| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
 首頁 > 社會

他擁有發明專利 卻因涉槍毒案被通緝逮捕

林嫌供稱從小喜歡研發物品，去年取得「粉刺唧拔器」專利，已洽談量產販售。（記者王捷翻攝）

2016-08-31  22:52

〔即時新聞／綜合報導〕台南市警方昨（30）日逮捕一名涉及多起槍、毒案件的林姓通緝犯，搜索過程中發現他擁有發明專利，且已在洽談量產。

台南市警方專案小組追查一名擁槍毒販，於30日下午在一處大樓地下室逮捕林姓嫌犯，並持搜索票進入其住處，當場查獲1包海洛因、3包安非他命及1把改造手槍。

搜查過程中林嫌對一隻筆狀器具特別重視，他向警方供稱這是他發明的「粉刺唧拔器」，擁有專利證明，且已有廠商洽談將量產於國外販售。

警方調查後證實林嫌去年11月申請發明專利，取得專利證書；見林嫌談及發明神色得意，警方告誡他有心從事發明就別為非作歹，仍依違反槍砲管制條例及毒品等罪嫌將他移送法辦。

廣告
  • 台南市警方昨（30）日逮捕一名涉及多起槍、毒案件的林姓通緝犯，起出毒品及改造手槍。（記者王捷翻攝）

    台南市警方昨（30）日逮捕一名涉及多起槍、毒案件的林姓通緝犯，起出毒品及改造手槍。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：他擁有發明專利 卻因涉槍毒案被通緝逮捕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.