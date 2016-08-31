「出現在賭場」 議員交保稱：昨是回去探望父母

2016-08-31 22:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署指揮高雄市警局督察室「靖紀小組」、保大特勤中隊前往湖內區查賭，於高雄市議員陳明澤服務處後方的鐵皮屋查獲大型天九牌賭場，陳明澤也在場，雖否認涉案，並辯稱「鐵皮屋是他媽媽租給蔡姓男子當倉庫，不曉得經營賭場」。不過，檢方複訊後，因陳母並未到案，且陳是地主，初步認定他有提供場所之嫌，今傍晚比照蔡姓賭場現場負責人10萬元交保候傳。至於林姓、謝姓、蔡姓等3名賭場把風人員，則各3萬元交保。

雄檢襄閱主任檢察官王啟明表示，「陳明澤的確切涉案程度，還有待進一步調查釐清。」陳明澤本人則在辦保、離開地檢署前向記者澄清解釋，他的服務處早搬去路竹，住處也不在湖內區那裏，當晚純粹是回去探望父母，除否認賭場與他有關，更否認參與聚賭。

被問及是否在聚賭的鐵皮屋內被檢警查獲？陳明澤否認，聲稱他是在鐵皮屋前方的母親房屋內。但檢方則說，這是陳的說詞，指檢警查賭時，陳是在鐵皮屋內。

高雄地檢署會指揮警力夜襲，取締這處天九牌職業大賭場，肇因民眾檢舉湖內區有賭場以民代服務處為掩護，向地方警察機關檢舉後沒有下文，轉向雄檢檢舉，檢方才在8月30日晚間11點調動高市督察室與保大特勤警力查賭，沒想到，民進黨籍市議員陳明澤就在聚賭的鐵皮屋裡，雖否認涉賭，但檢方仍指示一併帶回偵訊。

陳明澤向檢警表示，服務處早搬遷到路竹，這處湖內區的服務處早就很少使用，房屋雖然登記他的名下，但後方的鐵皮屋是母親在8月租給蔡姓男子，租屋人做何用途他並不清楚。涉嫌主持賭場的蔡姓男子也證稱，每月以5000元向陳母租屋。因陳母不在場，檢警將再通知陳母說明。

歷經5個多小時複訊，賭場林姓、謝姓、蔡姓3名把風工作人員各3萬元交保，市議員陳明澤及涉嫌主持賭場的蔡姓男子（60歲）則在傍晚分別被依意圖營利、聚眾賭博與提供場所等罪嫌，各10萬元交保候傳。