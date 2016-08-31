濫倒廢棄物車上還藏毒 警追趕11公里逮人
2016-08-31 21:41
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣各鄉鎮近來頻傳濫倒廢棄物事件，後龍鎮後龍公墓28日凌晨也遭不肖歹徒傾倒廢棄物，警方將該案列為追查重點，發現2台大貨車駕駛50歲張姓男子、60歲楊姓男子涉有重嫌，這也是上月縣府舉行「打擊非法棄置廢棄置宣示大會」加強掃蕩後首件查獲；警方調查，其中長期以車為家的楊男前科不少，前晚駕駛的聯結車要從桃園往南行駛，警方隨即派員追趕11公里逮人，並在車內查獲海洛因，訊後依違反廢棄物清理法及毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。
警方指出，後龍鎮後龍公墓28日凌晨遭歹徒亂倒廢棄物，嚴重影響環境衛生，有鑑於相關案例在縣內各鄉鎮時常發生，將此案列為重點追查，調閱監視器及採集犯罪現場遺留跡證，發現張男、楊男涉有重嫌，循線逮捕。
警方表示，上月通知張男到案，雖不吐實，但事實證明已違法；但楊男行蹤難以掌握，多次前往戶籍地查訪也找不到人，前晚接獲線報，指楊男駕駛的聯結車將從國道3號從桃園大溪方向往南行駛，馬上集結警力在國道3號竹南交流道119K處攔查，追趕近11公里，在130K處後龍交流道攔停，還在車內起獲毒品海洛因。
警方說，當時楊男車輛車斗滿載事業廢棄物，全案依違反廢棄物清理法及毒品危害防制條例將他移送苗栗地檢察署偵辦，也將擴大清查事業廢棄物來源及是否有其他共犯。
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