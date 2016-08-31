氣爆受災戶告市府提國賠 高地院今再判5起勝訴

2016-08-31 20:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄氣爆事件，災民提國賠之訴控告高雄市政府，高雄地院認定氣爆事件，今再判5名災民勝訴，應賠災民財損共69萬餘元。

法院認定，發生氣爆案原因是排水箱涵內之4吋管線施工有便宜行事情況，致管線銹蝕破損，最後導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸，而排水箱涵為公有公共設施，故被告公共設施之設置顯有欠缺。被告高雄市政府依國家賠償法第3條第1項規定就公有公共設施設置之欠缺，負國家賠償責任。

5起災民求償損失包括：營運損失、屋損、車損、身體受傷與精神撫慰金等，法院判市府共應賠償災民69萬餘元。全案仍可上訴。