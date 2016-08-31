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南迴搞軌案判賠5096萬 李泰安妻關門不回應

2016-08-31  19:40

［記者王秀亭／台東報導］南迴搞軌案，台鐵向李家求償官司今天下午更二審宣判，李家需賠5096萬元，李泰安妻吳春芳得知後，僅說「不知道」，隨即拉下鐵門，謝絕訪客。

高雄高分院下午宣判南迴搞軌案台鐵求償官司，李雙全的2個兒子和李泰安需連帶賠償台鐵5096萬元，全案仍可上訴。

李泰安今年3月經最高法院，以南迴搞軌案涉嫌殺人罪，判刑13年定讞後，已入監執行。

李泰安妻吳春芳今天下午原本在自家的「爺爺柑仔店」顧店，得知台鐵求償判賠後，僅說「不知道」，立即拉下鐵門，不再對外回應。

李家鄰居聽聞後，驚訝表示「這麼多錢怎麼還得完」，李泰安入監後，吳春芳獨力照顧李雙全的2個兒子及自己的2個兒子，那麼辛苦還要還這麼多錢。

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  • 李泰安妻吳春芳得知判決結果後立即拉下鐵門，柑仔店生意也暫時不做了。（記者王秀亭攝）

    李泰安妻吳春芳得知判決結果後立即拉下鐵門，柑仔店生意也暫時不做了。（記者王秀亭攝）

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