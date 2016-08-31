開車打錯檔倒退嚕 後輪懸空緊急求援

2016-08-31 19:05

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名陳姓婦人今日晚間6時許，準備從汐止區翠峰街2巷2號的停車場駛出，未料打錯排檔，車子突然向後退，嚇得婦人趕緊放掉油門踩住剎車，差一點就墜落後方山坡。陳婦驚慌之餘，不敢亂動，只好撥電話向消防隊求援。

新北市消防局第六大隊趕往現場，先將車體穩住，讓57歲陳婦下車，再協助將後輪懸空的汽車拉回路面，所幸無人員傷亡。