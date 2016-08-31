連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局懲處11官警

被檢警查獲作為大型職業賭場的鐵皮屋。（記者蘇福男攝）

2016-08-31 18:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署靖紀小組日前揮軍南下，在左營分局轄內釣蝦場查獲賭博電玩，查扣150台主機板；高雄檢警也展現掃蕩決心，今又在湖內轄區查獲職業賭場，高市警局立即召開人評會，從嚴從重追究相關主管查究不力責任，期許各級幹部以身作則，展現掃蕩非法的決心。

此次總計遷調人員16人、查究不力懲處11人，調整情形如下，並統一訂於本9月2日下午3點時前辦妥離到職手續，遷調處分名單如下：

編號 新任職務 姓 名 原任職務 查究不力責任 1 本局犯罪預防科警務正 黃仁利 左營分局行政組組長 記過一次並調整非主管職務 2 左營分局行政組組長 吳建民 六龜分局民防組組長 3 六龜分局民防組組長 蔡耀順 左營分局督察組組長 申誡二次並調整服務地區 4 左營分局督察組組長 林明波 本局督察室督察員 5 本局督察室督察員 宋宏祥 本局督察室警務正 6 本局督察室警務正 黃旭德 本局犯罪預防科警務正 7 三民第二分局警務員 黃皇銘 左營分局博愛四路派出所警務員兼所長 記過二次並調整非主管職務 8 左營分局博愛四路派出所警務員兼所長 黃明泰 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 9 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 洪家和 鼓山分局旗津分駐所警務員兼所長 10 鼓山分局旗津分駐所警務員兼所長 楊志麟 湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 11 湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 蕭余麟 三民第二分局警務員 12 刑事警察大隊專員 黃昭偉 湖內分局偵查隊隊長 記過一次並調整非主管職務 13 湖內分局偵查隊隊長 陳財源 刑事警察大隊偵七隊隊長 14 刑事警察大隊偵七隊隊長 吳國雄 刑事警察大隊專員 15 前鎮分局巡官 李振源 湖內分局湖內派出所巡官兼所長 記過二次並調整非主管職務 16 湖內分局湖內派出所巡官兼所長 郭家銘 前鎮分局巡官 17 朱宗泰 左營分局分局長 申誡一次（任職未滿1個月） 18 張忠義 左營分局副分局長 申誡二次（行政組業管副分局長） 19 林崑員 左營分局副分局長 申誡二次（督察組業管副分局長） 20 陳杏結 湖內分局分局長 申誡一次（任職未滿1個月） 21 康順興 湖內分局副分局長 記過一次（偵查隊、督察組業管副分局長） 22 黃元民 湖內分局督察組組長 申誡一次（任職未滿1個月）