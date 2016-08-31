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流浪漢騎贓車載教友上教堂 酒醉倒地大睡

2016-08-31  19:36

［記者黃旭磊／高雄報導］1名流浪漢常在高雄榮總附近行乞，討到錢就買酒喝，教友要帶他去教會，男子竟騎贓車載教友上教堂。

左營警分局博愛四所副所長黃福仁今天表示，蕭嫌（39歲，竊盜）酗酒成性，25日被教友帶去教會禱告，蕭嫌騎機車搭載前往，教友起疑怎有能力買車，怎料騎車不久，蕭嫌就因酒醉倒地大睡，教友拍照檢舉查出為贓車。

機車失主馮小姐向警方表示，21日上午11點許騎車到榮總急診室周邊停放，當時急著要送飯給住院家人，忘將鑰匙拔下，出來時就發現遭竊。對此，蕭嫌供稱，見機車鑰匙未拔就騎走，僅代步用並未涉嫌不法。

據了解，蕭嫌無業以行乞為生，穿著卻不像一般流浪漢邋遢，身穿紅灰條紋上衣、牛仔褲還染金髮，但右眼不明原因黑青，對此，蕭嫌供稱「不知為什麼常躺在地上，只感覺自己常常暈倒」，可能是暈倒撞傷。

警方查出，蕭嫌另涉竊盜案遭高雄地檢發佈通緝，先依竊盜罪嫌函送法辦，隔天再解送到高雄地檢署歸案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 蕭嫌無業以行乞為生，竟偷車載教友上教堂。（記者黃旭磊翻攝）

    蕭嫌無業以行乞為生，竟偷車載教友上教堂。（記者黃旭磊翻攝）

  • 蕭嫌騎贓車載教友，還倒頭大睡。（記者黃旭磊翻攝）

    蕭嫌騎贓車載教友，還倒頭大睡。（記者黃旭磊翻攝）

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相關關鍵字： 教友 教堂 機車鑰匙 檢舉 流浪漢 竊盜案 竊盜罪 行乞 贓車 酒醉 酗酒 鑰匙 高雄地檢署 高雄榮總
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