| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蔡友才發聲明 請辭鑒機資產管理董事及董事長職務
 首頁 > 社會

租金喬不攏竟圍毆地主 滿頭血嚇壞民眾

2016-08-31  18:39

〔記者陳薏云／新北報導〕為了攤位租金喬不攏，竟撂人5打1！本月29日晚間10時許，一名李姓男子欲向徐姓男子租攤位賣滷味，雙方約在保平路18巷的咖啡廳談價錢，一言不合，李男竟與弟弟及其他3名同夥突然毆打徐男，李男弟弟更用椅子往徐男頭上砸，造成其頭部、左手臂撕裂傷，憤而向李姓兄弟提出傷害、教唆傷害的告訴。

警方調查，李男曾向徐男租借攤位賣加熱滷味，後因身體因素暫時歇業，最近想要復業，便找徐男來商量租借事宜，兩人因為租金談不攏，愈吵愈大聲，之後李男弟弟突然出手毆打徐男，更拿起一旁塑膠椅往徐男頭上砸，其他4人同夥也將徐男團團圍住，嚇壞一旁正在喝咖啡的民眾，永和派出所警方獲報後到場，將動手的李姓兄弟帶回派出所偵辦，並分別將李弟依傷害罪移送，李兄則以教唆傷害函送法辦。

廣告
  • 徐男（黃衣者）與李男談不攏租金，竟遭李男弟弟（白衣者）毆打。（記者陳薏云翻攝）

    徐男（黃衣者）與李男談不攏租金，竟遭李男弟弟（白衣者）毆打。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 圍毆 地主 塑膠椅 撕裂傷 攤位 攤位租金 教唆傷害 毆打 砸椅子 租金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：租金喬不攏竟圍毆地主 滿頭血嚇壞民眾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.