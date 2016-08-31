租金喬不攏竟圍毆地主 滿頭血嚇壞民眾

2016-08-31 18:39

〔記者陳薏云／新北報導〕為了攤位租金喬不攏，竟撂人5打1！本月29日晚間10時許，一名李姓男子欲向徐姓男子租攤位賣滷味，雙方約在保平路18巷的咖啡廳談價錢，一言不合，李男竟與弟弟及其他3名同夥突然毆打徐男，李男弟弟更用椅子往徐男頭上砸，造成其頭部、左手臂撕裂傷，憤而向李姓兄弟提出傷害、教唆傷害的告訴。

警方調查，李男曾向徐男租借攤位賣加熱滷味，後因身體因素暫時歇業，最近想要復業，便找徐男來商量租借事宜，兩人因為租金談不攏，愈吵愈大聲，之後李男弟弟突然出手毆打徐男，更拿起一旁塑膠椅往徐男頭上砸，其他4人同夥也將徐男團團圍住，嚇壞一旁正在喝咖啡的民眾，永和派出所警方獲報後到場，將動手的李姓兄弟帶回派出所偵辦，並分別將李弟依傷害罪移送，李兄則以教唆傷害函送法辦。