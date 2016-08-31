「給我愛一下！」喪偶老翁性侵鄰居寡婦被訴

2016-08-31 17:50

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市74歲的黃姓老翁喪偶後，暗戀鄰居70歲寡婦多時，去年11月27日下午因腳傷行動不便的鄰居老嫗洗完澡後僅著內褲準備穿衣時，黃男突然闖入她家，稱說要幫忙穿褲子卻把她推到床上稱：「我喜歡你很久了，給我愛一下！」

老嫗雖然極力抗拒，仍遭黃男強行指侵，她不斷掙扎高喊救命，黃男擔心驚動鄰居才罷手離去。婦人受辱後告知家人陪同提告，事後仍夜夜驚恐難以成眠，必須看精神科醫師。桃園地檢署檢察官調查後今天依妨害性自主罪嫌將黃男起訴。