鐵棒猛擊頭部17次 街友打死街友被依殺人罪判12年
2016-08-31 19:31
〔記者李立法／屏東報導〕街友杜政寬為替朋友出氣，持鐵棒活活打死潘姓街友，檢察官認為杜男惡性重大，建請法官從重量刑，屏東地院審理後今依殺人罪判處杜男12年徒刑。
今年4月10日晚間8時許，34歲街友杜政寬在屏東市永新公園極限運動場前，看見潘姓街友毆打另一名潘姓街友，3人都熟識，疑酒後起口角，杜男出面制止打人的37歲潘男，2人因而發生衝突，杜男出拳擊倒潘男，再持隨身攜帶的L型鐵棒朝潘男頭部猛擊17次，導致潘男頭部大量出血休克死亡。
檢警調查，杜男行凶後，見潘男倒地不起，竟未協助送醫，倒頭就睡，直到隔天早上，潘男才被人發現陳屍在永新公園內，杜男則已不知去向，警方事後在康定街打找到杜男，依殺人罪將他送辦。
檢方偵辦期間，杜男辯稱只是想教訓潘男，沒有要置人於死的意思；但檢察官認為杜男僅因細故就下重手，明知鐵棒質地堅硬，連續攻擊頭部可能致死，仍執意為之，且犯後態度不佳，建請法官嚴懲重判。
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