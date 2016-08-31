| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蔡友才發聲明 請辭鑒機資產管理董事及董事長職務
 首頁 > 社會

揀屍男辯女索愛 法官：行為開放不代表願意一夜情

2016-08-31  18:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子在夜店遇到喝醉酒的外籍女子蘇菲，將她「撿屍」載到汽車旅館，性侵後「棄屍」房間內，獨自開車離去，警方找到黃男時，他堅持沒發生性關係，直到化驗結果出爐，他才改口坦承有性關係，卻是蘇菲主動撲倒他索愛，是「一夜情」，台中高分院卻認為，當時蘇菲的月經來了，主動性交之說違反常理，更重要的是，汽車旅館員工見蘇菲當時已醉倒，法官認為蘇菲縱使行為開放，卻不代表願意一夜情，依趁機性交罪判處徒刑4年，可以上訴。

判決書指出，黃男在前年2月15日深夜11時許，在夜店認識外籍女子蘇菲（化名，於案發後1個月離開台灣），翌日清晨3時許，蘇菲的朋友上廁所，返回座位時不見蘇菲蹤跡，也不知蘇菲被黃男帶到汽車旅館性侵害，亦即俗稱的「撿屍」。到汽車旅館1小時後，黃男獨自開車離去，將蘇菲「棄屍」房間內，到中午12時，蘇菲驚醒發現自己全裸而報警。

警方找到黃男，2次偵訊時，皆否認與蘇菲發生性關係，不料，化驗結果出爐，蘇菲的體內與內褲都有黃男的體液基因，黃男才改口說，蘇菲跟他上車後，在車內主動擁抱親吻他，進入汽車旅館房間，蘇菲脫光衣服「把我撲倒」，稱這是一夜情，不是性侵害。

蘇菲尿液沒有藥物反應，是單純喝酒醉倒，汽車旅館員工作證說，黃男驅車載著蘇菲投宿時，蘇菲已醉酒，頭依靠車窗旁，另外，蘇菲的朋友也作證說，蘇菲離開夜店前已明顯醉酒。

台中高分院認為，蘇菲與黃男是在夜店偶遇認識，蘇菲事後並未向黃男索賠，人也早就離境，不可能誣陷或「仙人跳」，案發當天是蘇菲月經第1天，黃男宣稱蘇菲主動脫光衣服索愛，違反一般常理，另外，「一夜情」有染性病的高度風險，縱使蘇菲有擁吻等行為，也不代表蘇菲想性交，黃男的辯詞不能信，依乘機性交罪判處徒刑4年，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 台中市黃姓男子在夜店「撿屍」外籍女載到汽車旅館性侵。事後稱對方主動撲倒他索愛，是「一夜情」，但法官認為蘇菲縱使行為開放，卻不代表願意一夜情。（情境照）

    台中市黃姓男子在夜店「撿屍」外籍女載到汽車旅館性侵。事後稱對方主動撲倒他索愛，是「一夜情」，但法官認為蘇菲縱使行為開放，卻不代表願意一夜情。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一夜情 乘機性交罪 性侵 性侵害 撿屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：揀屍男辯女索愛 法官：行為開放不代表願意一夜情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.