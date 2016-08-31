由愛生恨 愛侶撕破臉拿出毒品互控持毒

2016-08-31 17:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一對愛侶情海生波，鄭男不甘被越籍阮氏女友掃地出門，藉口報警處理感情糾紛，拿出毒品咖啡包舉報女友吸毒，阮女反控遭栽贓嫁禍，雙雙送辦。

林園警分局大寮分駐所28日接獲報案，大寮區仁德路民宅內有男女糾紛，警方趕抵時，有44歲鄭男及31歲越籍阮氏女子（毒品前科）在場，2人當時吵得不可開交。

原來，鄭男與阮女是同居男女朋友，不過阮對鄭的感情已淡，要求他搬出住處，鄭則不願意離開愛巢，2人已經為此爭吵數天，鄭竟找來警察幫忙當和事佬。

阮女分手意願堅決，員警只好勸鄭男放開胸懷，讓雙方好好的去過新生活。沒想到鄭突然指著客廳神桌，舉報阮女有食用毒品咖啡包提神的習慣，警方依指示找出11包含有MDMA毒咖啡，阮女則反控是鄭不甘分手栽贓。

警方將2人帶回派出所偵訊，他們仍互控持毒，只好採集2人化驗，並依毒品罪嫌送辦。

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