| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局發布懲處官警
 首頁 > 社會

由愛生恨 愛侶撕破臉拿出毒品互控持毒

2016-08-31  17:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一對愛侶情海生波，鄭男不甘被越籍阮氏女友掃地出門，藉口報警處理感情糾紛，拿出毒品咖啡包舉報女友吸毒，阮女反控遭栽贓嫁禍，雙雙送辦。

林園警分局大寮分駐所28日接獲報案，大寮區仁德路民宅內有男女糾紛，警方趕抵時，有44歲鄭男及31歲越籍阮氏女子（毒品前科）在場，2人當時吵得不可開交。

原來，鄭男與阮女是同居男女朋友，不過阮對鄭的感情已淡，要求他搬出住處，鄭則不願意離開愛巢，2人已經為此爭吵數天，鄭竟找來警察幫忙當和事佬。

阮女分手意願堅決，員警只好勸鄭男放開胸懷，讓雙方好好的去過新生活。沒想到鄭突然指著客廳神桌，舉報阮女有食用毒品咖啡包提神的習慣，警方依指示找出11包含有MDMA毒咖啡，阮女則反控是鄭不甘分手栽贓。

警方將2人帶回派出所偵訊，他們仍互控持毒，只好採集2人化驗，並依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 越籍阮女屋宅藏毒，她反控是男友栽贓嫁禍。（記者洪臣宏翻攝）

    越籍阮女屋宅藏毒，她反控是男友栽贓嫁禍。（記者洪臣宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 感情糾紛 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：由愛生恨 愛侶撕破臉拿出毒品互控持毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.