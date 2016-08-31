災害救助金以戶籍認定 中市議員要求納入居住事實
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市民陳先生家裡發生火災，向市府申請災害救助金，卻因戶籍不在該處而無法請領，痛批市府沒人性。市議員江肇國今天要求市府將心比心，從寬認定受助者資格。社會局則表示，須同時有設籍及居住事實才可領災害救助金，陳先生只能領安置代金。
陳先生表示，他與母親、弟弟於103年開始在中區成功路租屋，由母親擔任戶長，他平日在市場擺攤，沒有固定收入，今年7月租屋處失火，衣物、家具、貴重物品都付之一炬，經濟陷入絕境，他向市府申請災害救助金，市府相關單位卻互踢皮球，一再以他未設籍該處為由，百般刁難，拒絕核發救助金，只願意給他「安置代金」6000元，讓他覺得自己像乞丐。
江肇國指出，根據「台中市災害救助金核發辦法」，民眾住屋因遭受災害而無法居住時，戶內人口得向市府申請安遷救助每人2萬元；而根據行政院主計處每年發布的家庭收支調查報告，戶內人口定義包含「與戶長同戶籍者」及「與戶長非同戶籍，但共同生活者」，按照上述定義，陳先生屬於戶內人口，有領取補助資格，市府顯然錯解法令。
江肇國認為，市府應將心比心，從寬認定受助者的資格，災害救助金應採取以「戶籍」、「居住事實」雙軌制，只要符合一項就可申請。
社會局對此表示，陳先生母親、弟弟的戶籍與居住現址均符合法令規定，已核發安遷救助各2萬元；而陳先生的戶籍非設於災害發生現址，依法可領取「安置代金」補助，補助最多10日，每人每日600元，該局已依規定核發陳先生6000元。
社會局指出，「台中市災害救助金核發辦法」是依據中央「風災震災重大火災爆炸災害救助種類及標準」制定，其中，安遷救助所稱受災戶是指「災害發生時已在現址辦妥戶籍登記，且居住於現址者」，戶籍與居住現址兩項要件需同時具備，才可領取安遷救助金。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- 貢寮仁里里自購單車 里民免費騎
- 助新創團隊圓夢 中市府出面媒合創投
- YouBike系統異常 清晨5時起全國各場站暫停營運
- 93軍人節 公東高工師生向教官致敬
- 拚國艦國機 造船航太業策略聯盟
- 台電新總座鍾炳利 九月二日上任
- Lollipop@F 3缺1 「柴犬」搶卡位
- 超商食品拿後面較新鮮？她的告白讓大家都醒了
- MLB Live》王建民無緣扮福星 皇家惜敗洋基
- 完全執政不可輕忽核心選民
- 錦雯琇琴私下不聯絡 默契出奇好
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 新會期落實民意 兩岸協議條例列優先法案
- 有洋蔥！ 孫儷開二手店背後原因竟是為了...
- 小嫻為何守正鏟肉 雙修高難度運動
- 823砲戰失明 林德祿返金門悼戰友
- 暖心！「溫暖冰箱」分享食物、分享愛
- 國民運動中心 11月試營運
- 蘋果推2TB iCloud空間方案 疑為iPhone 7做準備
- 高雄果菜市場鄰近里民挺市府：速處理北側違建
- 中信女子公開賽 為愛揮桿援助偏鄉孩童
- 週年慶+錶展 101獵刷手
- 〈家庭診療室〉就愛大家分食 男友卻拒同樂
- 協助改善住宅無障礙設施 內政部編1300萬補助
- 自拍棒落伍了 新口袋型無人機 拍照零死角
- 雞排妹被指台獨回家取暖 生日收飛機杯揪甘心
- 韓《步步》高話題低收視演技挨批 劇組回應...
- 哈孝遠姊被醫生罵「低能」 回嗆「白癡」竟...
- 〈Let’s talk〉新朋友展開追求 情傷未癒不想戀愛
- 南島文化節木雕競賽評選 創作讓人驚豔
- 談林全 張善政：我面對天災 他面對人禍
- YouBik當機 新北上午11點起每小時公布修復狀況
- 女星肚痛肛門觸診 失控叫床床都斷惹
- 小賈重開IG喊「失誤」 惹毛鐵粉
- 〈台灣人在世界角落〉嫁妝重量 印度女人悲歌
- 濱崎步Po圖「掩面哭」 婚姻生變？
- 陪審強姦案有陰霾 泰勒絲被解除職務
- 竹縣缺錢 將檢討免費午餐、教科書
標題：災害救助金以戶籍認定 中市議員要求納入居住事實
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email