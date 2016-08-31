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災害救助金以戶籍認定 中市議員要求納入居住事實

2016-08-31  17:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市民陳先生家裡發生火災，向市府申請災害救助金，卻因戶籍不在該處而無法請領，痛批市府沒人性。市議員江肇國今天要求市府將心比心，從寬認定受助者資格。社會局則表示，須同時有設籍及居住事實才可領災害救助金，陳先生只能領安置代金。

陳先生表示，他與母親、弟弟於103年開始在中區成功路租屋，由母親擔任戶長，他平日在市場擺攤，沒有固定收入，今年7月租屋處失火，衣物、家具、貴重物品都付之一炬，經濟陷入絕境，他向市府申請災害救助金，市府相關單位卻互踢皮球，一再以他未設籍該處為由，百般刁難，拒絕核發救助金，只願意給他「安置代金」6000元，讓他覺得自己像乞丐。

江肇國指出，根據「台中市災害救助金核發辦法」，民眾住屋因遭受災害而無法居住時，戶內人口得向市府申請安遷救助每人2萬元；而根據行政院主計處每年發布的家庭收支調查報告，戶內人口定義包含「與戶長同戶籍者」及「與戶長非同戶籍，但共同生活者」，按照上述定義，陳先生屬於戶內人口，有領取補助資格，市府顯然錯解法令。

江肇國認為，市府應將心比心，從寬認定受助者的資格，災害救助金應採取以「戶籍」、「居住事實」雙軌制，只要符合一項就可申請。

社會局對此表示，陳先生母親、弟弟的戶籍與居住現址均符合法令規定，已核發安遷救助各2萬元；而陳先生的戶籍非設於災害發生現址，依法可領取「安置代金」補助，補助最多10日，每人每日600元，該局已依規定核發陳先生6000元。

社會局指出，「台中市災害救助金核發辦法」是依據中央「風災震災重大火災爆炸災害救助種類及標準」制定，其中，安遷救助所稱受災戶是指「災害發生時已在現址辦妥戶籍登記，且居住於現址者」，戶籍與居住現址兩項要件需同時具備，才可領取安遷救助金。

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  • 市議員江肇國（右）幫陳先生陳情，呼籲市府從寬認定災害救助金申請資格。（記者張菁雅攝）

    市議員江肇國（右）幫陳先生陳情，呼籲市府從寬認定災害救助金申請資格。（記者張菁雅攝）

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