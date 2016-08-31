否認涉及職業賭場 高市議員陳明澤10萬交保

警方禮遇議員身份，並沒有讓陳明澤上手銬。（記者張忠義攝）

2016-08-31 17:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署昨深夜查緝職業賭場，意外查獲高雄市議員陳明澤在場，雖然陳否認涉案，但移送檢方複訊後，將他和自稱場主的蔡姓男子都10萬元交保。另有3名賭場工作人員各3萬元交保。

迄記者發稿時，陳尚未辦保離開雄檢。