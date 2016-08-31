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將外遇寫成性愛日記 男被揭辯：幻想的情節

2016-08-31  17:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名49歲的簡男，在記事本寫下與來台觀光26歲傅姓中國女子的露骨性愛過程，「我們那幾天翻雲覆雨令人印象深刻，好舒服啊~」等語，去年10月被簡妻發現，簡男一開始否認稱「這是我幻想的情節」，事後又坦承與傅女通姦，簡妻具狀撤告，新北地檢署今予簡男、傅女不起訴處分。

據了解，簡男在記事本寫下多篇與傅女至淡水旅館嘿咻的過程，寫下「小妹妹好緊、好濕」等露骨內容，但簡男否認通姦，辯稱與傅女僅是朋友，自己是當地陪招待對方旅遊，筆記內容「是幻想的情節」，但檢方勘驗兩人LINE對話內容，發現簡男傳訊息給傅女表示「與妳做愛好舒服、好享受」，傅女亦回應「對啊！」檢方因此讓簡男與妻子進行調解，簡男這才坦承通姦，簡妻撤告，簡男、傅女獲不起訴處分。

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  • 新北市一名49歲的簡男，在記事本寫下與來台觀光26歲傅姓中國女子的露骨性愛過程，去年10月被簡妻發現，簡男卻辯稱「這是我幻想的情節」。（情境照）

    新北市一名49歲的簡男，在記事本寫下與來台觀光26歲傅姓中國女子的露骨性愛過程，去年10月被簡妻發現，簡男卻辯稱「這是我幻想的情節」。（情境照）

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相關關鍵字： 外遇 幻想 性愛 日記
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