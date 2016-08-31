姐夫想偷襲硬上 小姨子攻「鳥」解危

2016-08-31 17:36

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣埤頭鄉一名男子（化名A男），看完A片後，性慾難耐，覬覦居住在同屋簷下的小姨子，趁她洗澡出浴室後「偷襲」。好在小姨子死命反抗，A男沒有得逞，今天A男被依違反妨害性自主罪起訴。

今年6月13日上午11時許，A男在房間觀看A片，受到影片的刺激，色慾攻心，一時無法克制，竟然穿著四角內褲就跑到樓下小姨子（太太的妹妹）房間外躲起來，此時小姨子正在房間外的浴室洗澡，待她洗完走進房間時，A男冷不防衝過去。

小姨子淋浴後全身只圍一條浴巾，A男把浴巾拉掉，小姨子全身光溜溜的被壓在地板上，聽到A男說「１次就好」。

小姨子不願就犯，全力反抗，還伸手捏住A男的陰莖，A男痛得哇哇叫，小姨子趁機脫身跑出房間，A男不死心，手扶陰莖，起身追對方，在浴室前追到小姨子，並把她推進浴室內，小姨子哭喊狂叫，A男想轉身把片鎖住，小姨子掙脫，衝向1樓，惟A男從後面追來，一把緊緊抓住小姨子的頭髮，她情急之下，發現旁邊剛好有一把剪刀，突然出手把自己的頭髮剪掉，再衝出門外向鄰居呼救，A男性侵並未得逞。

小姨子事後到醫院驗傷，並收集剪斷的頭髮作為證物，向北斗警分局報案，檢方經過偵查，今天依妨害性自主罪將A男起訴。