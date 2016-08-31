生日趴護哥 小彬彬弟遭控打人獲不起訴
2016-08-31 16:36
〔記者陳慰慈／新北報導〕藝人小彬彬妻子今年6月19日凌晨，帶著小孩至中和「美麗殿」汽車旅館參加表姊的生日派對，小彬彬跟弟弟結束羊肉爐熱炒生意，準備至摩鐵去接妻小回家，但表姊的高姓友人酒後與小彬彬在包廂內發生衝突，小彬彬胞弟見狀欲攔阻，遭高男持起壓克力製冰桶打傷頭部，送醫縫了40幾針，事後雙方互控傷害，高男坦承動手，並控被小彬彬兄弟痛毆，但僅有單一指述，新北地檢署今偵查終結，依傷害罪嫌起訴高男，小彬彬弟獲不起訴處分。
小彬彬本月8日陪同弟弟至新北地檢署出庭，表示當晚眾人玩得太high，他一到場，就先被砸蛋糕，滿臉奶油的他走到泳池旁沖洗，不料又被推進摩鐵泳池，因身上包包有當天的營業單據與錢，他全身溼答答只想離去。
小彬彬說，可能因為他是藝人身分，所以高男見到他，要他「喝兩杯再走」，他照做喝了兩杯啤酒，但喝完後，對方卻不讓他走，開始抓他頭髮，勾住他脖子，弟弟見狀，上前欲將高男架開，2人發生扭打，高男還高舉壓克力製冰桶砸向弟弟，害弟弟前額多處撕裂傷送醫縫了40幾針，事後雙方互控傷害。而此事曝光後，小彬彬也驚爆與老婆小君鬧婚變。
庭訊時，高男坦承有動手打人，控訴小彬彬兄弟也把他壓在沙發上打，但檢方問他「要不要傳喚證人？」高男回「不用」；小彬彬弟則否認向高男揮拳。
檢方認為，無法憑高男單一指述認定小彬彬弟犯行，加上無其他證據證明小彬彬弟也出手打人，因此今依傷害罪嫌起訴高男，小彬彬弟獲不起訴。
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