有愛基金會高雄設據點 年捐近200萬助200弱童

2016-08-31 16:46

〔記者蘇福男／岡山報導〕財團法人有愛慈善基金會今天成立高雄分事務所，由立委邱志偉擔任會長，第1年共募集到192萬餘元，將認養北高雄25所國中小200名經濟弱勢學童，每人每月可領取800元助學金。

有愛基金會於民國97年，由榮譽董事長林陳海、吳寶田、黃國明等捐助成立，以扶助弱勢學生為宗旨，學童認養、急難救助、公益活動和媒體推廣為四大主軸，每年資助國中小各校8名經濟弱勢學童，每人每月800元助學金。

立委邱志偉在今年元月第9屆立法委員選舉，獲得11萬多張選票，依法可獲330多萬元選舉補助款，邱志偉將其中3分之1繳回民進黨中央，剩餘220多萬元全數捐作選區中小學低收戶學子奬助學金。

邱志偉另積極尋求與民間社福團體合作，因緣際會結識有愛基金會董事長黃國明，進而促成該會成立高雄分事務所，在北高雄推展「有愛寶寶認養」計畫。

邱志偉表示，在其立委選區共有50所學校，高雄分事務所成立第1年有25校提出申請，每名受助學童1年可獲得9600元助學金，不無小補，希望能逐年擴及到選區所有學校。