| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局發布懲處官警
 首頁 > 社會

洗完澡撞狼姊夫求「一次就好」 女子斷髮逃性侵

2016-08-31  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣一名男子因覬覦小姨子美色，竟在月前闖入對方房間，在她洗完澡出浴室時，強行扯掉其身上浴巾，企圖強制性交，甚至拉扯奔逃的被害人頭髮，迫使被害人拿剪刀剪斷頭髮脫身，向鄰居求助報警。狼姊夫被捕後坦承犯行，讓彰化地檢署今天依強制性交罪將他起訴。

根據《蘋果日報》報導，今年6月13日中午，狼姊夫看完A片後性慾高漲，決意對同住的小姨子實施強制性交，他潛入被害人房內突襲洗完澡出浴室的對方，一邊死命抱著她一邊央求「一次就好、一次就好」。

被害人不甘就範，怒斥姊夫「你在幹嘛！」並攻擊其生殖器，暫時脫身逃出房間，沒想到姊夫竟追了上來，一把抓住她頭髮，所幸被害人發現身旁有剪刀，順手拿起剪斷自己頭髮，逃出向鄰居求救報警。對犯行坦承不諱的狼姊夫，現在恐面臨3年以上、10年以下有期徒刑。

廣告
  • 彰化一名女子月前洗完澡時，遭姊夫企圖性侵。圖非當事人。（情境照）

    彰化一名女子月前洗完澡時，遭姊夫企圖性侵。圖非當事人。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 姊夫 小姨子 強制性交 性侵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：洗完澡撞狼姊夫求「一次就好」 女子斷髮逃性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.