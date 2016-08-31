洗完澡撞狼姊夫求「一次就好」 女子斷髮逃性侵

2016-08-31 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣一名男子因覬覦小姨子美色，竟在月前闖入對方房間，在她洗完澡出浴室時，強行扯掉其身上浴巾，企圖強制性交，甚至拉扯奔逃的被害人頭髮，迫使被害人拿剪刀剪斷頭髮脫身，向鄰居求助報警。狼姊夫被捕後坦承犯行，讓彰化地檢署今天依強制性交罪將他起訴。

根據《蘋果日報》報導，今年6月13日中午，狼姊夫看完A片後性慾高漲，決意對同住的小姨子實施強制性交，他潛入被害人房內突襲洗完澡出浴室的對方，一邊死命抱著她一邊央求「一次就好、一次就好」。

被害人不甘就範，怒斥姊夫「你在幹嘛！」並攻擊其生殖器，暫時脫身逃出房間，沒想到姊夫竟追了上來，一把抓住她頭髮，所幸被害人發現身旁有剪刀，順手拿起剪斷自己頭髮，逃出向鄰居求救報警。對犯行坦承不諱的狼姊夫，現在恐面臨3年以上、10年以下有期徒刑。