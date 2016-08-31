廚餘桶發現男嬰屍 警方查獲印尼籍看護工

2016-08-31 16:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一名養豬業者30日處理廚餘準備餵豬時，驚見廚餘桶內竟有男嬰屍、臍帶都未剪斷，就險些淪為豬食，警方追查，丟棄男嬰的是逃逸外籍移工亞妮，目前正在偵訊中。

警方說，30歲印尼籍亞妮今年2月18日逃逸，在中山區某社區民宅擔任看護工，男嬰是在現任雇主家中廁所生下，因出生時沒哭聲她不知怎麼辦，才丟到社區垃圾收集點。

警方說，亞妮第一時間還不承認，帶回警局後雖坦承，但直說印尼產死胎都自己掩埋處理，不知這樣做是犯法。