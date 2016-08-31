假扮黑道勒索工廠老闆 惡警「搞鬼」遭判刑2年

2016-08-31 17:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣警察局鹿港分局秀安派出所員警楊景山，前年9月受理林姓老闆報案，他卻1人扮演2種角色，先是謊稱擔任和美警分局顧問的林姓台商，已花10萬元僱黑道大哥縱火，希望林老闆能拿錢給黑道大哥花錢消災，不料，林老闆卻不受騙，楊員情急下，假冒林老闆之名，寫信給和美警分局長舉發林顧問買兇，卻沒想到弄巧成拙，被警分局發現「搞鬼」，台中高分院二審認為他惡行不輕，雖僅判刑2年、宣告緩刑5年，但要支付公庫30萬元，提供200小時服務。

判決書指出，楊景山前年9月16日受理在印尼與台灣開工廠的林老闆報案，指家中發現3尾蛇，他懷疑是在印尼經商、擔任和美警分局顧問的林姓台商所為，楊員為林老闆做筆錄，卻不填開報案三聯單而「吃案」，還向林老闆宣稱「這種事要找黑道處理」。

前年12月間，楊員謊稱一位黑道大哥告訴他，已收林顧問10萬元，要在農曆過年時，用汽油彈攻擊林老闆設於彰化縣的工廠，林老闆如拿出10萬元，這位黑道大哥就會罷手。

不料，林老闆卻不相信，還說「如果林顧問花10萬元就想買我的命，那我的家產，不就可以買林顧問的命好幾千次」，「黑道的話不可信，這是陷阱」，林老闆並懸賞168萬元，黑道大哥如果願意當污點證人，讓林顧問入獄服刑，就能拿到賞金。

楊景山聞言，又向林老闆謊稱，這名黑道大哥願意當污點證人，但要先付訂金20萬元，但林老闆仍不受騙，楊員在情急之下，去年1月27日，假冒林老闆之名，異想天開寫信到和美警分局的分局長信箱，檢舉林顧問企圖買兇縱火，希望和美警分局能偵辦林顧問，他再藉機向林老闆騙錢。

但林老闆仍未上當，去年1月31日，楊員自備2瓶裝滿汽油的瓶子，貼上「燒死你」字條，並帶1名林姓年輕人拜訪林老闆的父母親，並謊稱這名年輕人是「負責丟汽油彈的黑道小弟」，不料，林老闆的雙親也不受騙，楊員只好把汽油瓶帶回家，到了5月中旬，鹿港警分局發現是楊員搞鬼，並於住處查扣汽油瓶，全案才真相大白。

彰化地院一審時，以違反貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物未遂罪，判處徒刑2年，緩刑5年，條件是支付公庫10萬元，不過，檢方認為太輕而上訴。

台中高分院二審認為，楊員已坦承並有悔意，仍維持徒刑2年，宣告緩刑5年，不過，楊員利用警察職務犯罪，危害社會秩序，有損警察形象，因此，緩刑的條件提高，應向公庫支付30萬元，還要提供200小時的義務勞務，可再上訴。