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吊車司機路邊拖吊事故車 遭車輪輾壓命危

消防人員將司機救出，已無呼吸心跳，送醫急救中。（記者王秀亭攝）

2016-08-31  16:18

［記者王秀亭／台東報導］台東一吊車司機今天下午近3時在東河鄉郡界，準備拖吊早上發生交通事故的小貨車回廠時，疑因操作不當，被3.5噸重的小貨車右後輪壓住，經路人發現報案，消防人員趕抵救出，該名司機已無呼吸心跳，送醫急救中。

據了解，東河鄉郡界今天上午11時許，發生車輛追撞事故，傷者送醫後無礙，下午一名吊車司機赴現場拖吊小貨車，竟發生意外，民眾發現時，司機已被壓在小貨車右後輪近30分鐘，沒有任何反應。

警方表示，司機被壓處離上午的事故現場有50公尺遠，顯然吊車已開始拖吊小貨車，不解吊車司機為何下車，又被壓在右後輪。

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  • 吊車司機已將事故小貨車吊離現場五十公尺，竟被事故車輪壓住。（記者王秀亭翻攝）

    吊車司機已將事故小貨車吊離現場五十公尺，竟被事故車輪壓住。（記者王秀亭翻攝）

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