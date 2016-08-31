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指馬英九有金庫 周玉蔻敗訴須登報澄清

2016-08-31  16:15

〔記者溫于德／台北報導〕周玉蔻輸了！名嘴周玉蔻去年1月間在政論節目表示，新台灣人文教基金會坐擁10億元資產，且不當運用馬的選舉補助款，「是馬英九的金庫」，結果遭新台灣人文教基金會提告求償1元及登報道歉。台北法院下午4時準時宣判，周雖不用賠錢，但需在自由時報等四大報及美麗島電子報刊登澄清稿。全案仍可上訴。

全案起因於，周玉蔻在去年1月5日到1月7日間，在政論節目上指控新台灣人基金會曾代為支付馬英九競選活動廣告經費，且坐擁10億元資產，1月9日就遭新台灣人基金會提告求償1元，並要求登報道歉。

周玉蔻曾說，消息是從政媒界聽來，求證對象包括美麗島電子報副董事長吳子嘉、台開董事長邱復生等人，但今天台北地院傳邱復生出庭作證，邱表示沒有討論過此事，也沒有提過任何關於馬英九廣告費之事，與周「已經有2、3年沒有聯絡了。」

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  • 台北法院今天下午4時準時宣判，周玉蔻雖不用賠錢，但需在自由時報等四大報及美麗島電子報登澄清稿。全案仍可上訴。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北法院今天下午4時準時宣判，周玉蔻雖不用賠錢，但需在自由時報等四大報及美麗島電子報登澄清稿。全案仍可上訴。（資料照，記者羅沛德攝）

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