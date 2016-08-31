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國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局發布懲處官警
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為學費當傳播妹遭下藥逼口交 惡狼判賠50萬

2016-08-31  16:37

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）家境不好，被迫當傳播妹賺學費，她被派遣到KTV陪沈姓男子唱歌，遭對方下藥，小美跑到包廂廁所，將門反鎖休息，沈男卻撬門闖入強逼口交，小美感覺噁心狂吐，事後求償100萬，新北地院判沈男賠償50萬元，可上訴。

前年3月11日晚間，沈男以1小時1200元價格，請來小美到KTV伴唱助興，小美到場後，發現包廂只有她與沈男，兩人四目相望，氣氛尷尬，硬著頭皮「工作」，小美喝了沈男準備的酒後，覺得頭暈到廁所休息，事後向沈男說身體不舒服，希望回家休息。

沈男硬逼小美喝酒，要求「喝完最後3杯酒才能走」，小美硬著頭皮喝完，感覺頭暈、意識模糊，跑進廁所將門反鎖，沈男持工具把門撬開，強逼小美口交。

小美感覺噁心狂吐，奮力推開沈男衝出包廂，向服務人員求助，並要求報警，沈男假好心前來攙扶，小美哭喊「不要碰我，你走開！」

沈男否認犯行，但法官發現小美尿液驗出安眠藥成分，由於小美指證歷歷，KTV服務人員也出庭還原她的求助經過，指當時包廂只點了12瓶鋁罐裝啤酒，兩人只喝了8瓶，女方不至於呈現如此狀態，刑事部分法院判沈8年6月徒刑，被害者再提100萬元求償，沈仍堅稱沒有下藥、性侵。

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  • 小美（化名）家境不好，被迫當傳播妹賺學費，被派到KTV陪沈男唱歌，卻遭對方下藥，小美跑到包廂廁所將門反鎖，沈男卻撬門闖入強逼口交，小美事後求償100萬，新北地院判沈男賠償50萬。圖與本新聞無關。（資料照，記者沈昭良攝）

    小美（化名）家境不好，被迫當傳播妹賺學費，被派到KTV陪沈男唱歌，卻遭對方下藥，小美跑到包廂廁所將門反鎖，沈男卻撬門闖入強逼口交，小美事後求償100萬，新北地院判沈男賠償50萬。圖與本新聞無關。（資料照，記者沈昭良攝）

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